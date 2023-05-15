AK Parti yüzde kaç oy aldı, oy oranı nedir ve AK Parti kaç milletvekili çıkardı soruları gündeme geliyor. 2023 Genel Seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve 13. cumhurbaşkanı için halk sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı ve AK Parti yüzde kaç oy aldı soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, AK Parti yüzde kaç oy aldı, oy oranı nedir? AK Parti kaç milletvekili çıkardı?

Hangi parti kaç vekil çıkardı? En büyük sürpriz, ilk kez seçime giren Yeniden Refah Partisi'nden geldi

2023 Genel Seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve 13. cumhurbaşkanı seçiliyor. AK Parti yüzde kaç oy aldı, oy oranı nedir ve AK Parti kaç milletvekili çıkardı merak ediliyor.Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı ve AK Parti yüzde kaç oy aldı soruları sıklıkla araştırılıyor. AK Parti yüzde kaç oy aldı, oy oranı nedir? AK Parti kaç milletvekili çıkardı? Detaylar haberimizdedir…

AK PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

AK PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.