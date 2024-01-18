AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ YOZGAT ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Yozgat adayı Celal Köse oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Celal Köse Yozgat Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Yozgat ve Yozgat dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı Celal Köse olmuştur.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CELAL KÖSE KİMDİR?

Celal Köse, 1972 yılında Yozgat'ta doğan bir siyasetçi ve iş adamıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde "Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi" bölümünde yüksek lisans eğitimi almış ve "Siyasi Partiler Kanununa Göre Seçme Seçilme Esasları, Parti İçi Demokrasi ve Liderler Sultası" başlıklı teziyle mezun olmuştur.

Celal Köse, iş hayatına akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek başlamıştır. 1984 yılından bu yana yapı hizmetleri işlerini yürütmektedir. Siyasi kariyerine Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Köse, AK Parti'nin kuruluşunda Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Şubat 2002'de AK Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Başkanlık görevinin yanı sıra, 2007 yılında görevinden ayrılan Celal Köse, 23 Ağustos 2017 tarihinde AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'na atanmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girmiş ve Yozgat İl Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Celal Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.