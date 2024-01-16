Üye Girişi
Haberler

AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi, yerel seçimde ittifak olacak mı?

Güncelleme:
Abone Ol

Partisinin genel merkezinde bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi, yerel seçimde ittifak olacak mı sorusu gündem oldu.

AK Parti- Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi? Partisinin genel merkezinde bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi, yerel seçimde ittifak olacak mı sorusu gündem oldu. Detaylar...

AK PARTİ - YENİDEN REFAH PARTİSİ İTTİFAKI BİTTİ Mİ?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini belirterek "En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" dedi.

"HEYETLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER KESİLDİ"

Kılıç, yaptığı açıklamada "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" ifadelerine yer verdi.

AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi, yerel seçimde ittifak olacak mı?

AK PARTİ'DEN KONYA'YI MI İSTEDİLER?

İttifak pazarlığında AK Parti'den Konya'yı istedikleri iddialarına da yanıt veren Kılıç, "AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istemedik. Bizden duymadıklarınıza inanmayın. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek gibi bir talep gelirse, elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik" dedi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Yeniden Refah Partisi AK Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta? AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi, yerel seçimde ittifak olacak mı? 17 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title