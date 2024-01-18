AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Van adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ VAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Abdulahat Arvas Van Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Van ve Van dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Van Belediye başkan adayı Abdulahat Arvas olmuştur.

VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?

Abdulahat Arvas, 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Sanayici ve iş adamı olarak bilinen Arvas, Van İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra Arapça ve Kur'an ilimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Eğitimine devam etmek amacıyla Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim görmektedir.

İş hayatına Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaparak atılan Abdulahat Arvas, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda görev yaptı. Ayrıca, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurulu Üyeliği ile Van İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu.