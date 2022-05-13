AK Parti üye sayısı 2022: Yargıtay AK Parti üye sayısını açıkladı! AK Parti'nin kaç üyesi var? - Haberler

Ak Parti üye sayısı merak ediliyor. Yargıtay AK Parti üye sayısını açıkladı! 2023 seçimlerine doğru geri sayım ederken siyasi partiler üye sayılarını artırma çalışmalarına hız verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilerde siyasi partilerin güncel üye sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, AK Parti üye sayısı kaç? AK Parti'nin kaç üyesi var? İşte Yargıtay tarafından açıklanan AK Parti üye sayısı haberimizde...

AK PARTİ ÜYE SAYISI

Açıklanan verilere göre AK Parti'nin üye sayısında 40 binin üzerinde azalma meydana geldi. 7 Nisan'da 11 milyon 84 bin 224 olan rakam, son güncelleme ile 11 milyon 40 bin 139'a geriledi. Cumhur İttifakı ortağı MHP ise 479 bin 885 olan üye sayısını 699 artırarak 480 bin 584 üyeye ulaştı.

PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Buna göre, AK Parti, 11 milyonu geçen üyesiyle ilk sırada yer alırken onu, 1 milyon 339 bin üye ile CHP takip etti. İYİ Parti, 568 bin üyeye ulaşırken MHP, üye sayısını 480 bine çıkarttı. DEVA Partisi üye sayısını 11 bin 693 artırarak en çok üye kazanan siyasi parti oldu. DEVA'nın güncel üye sayısı 153 bin 596'ü buldu.

İşte siyasi partilerin güncel üye sayıları:

AK Parti: 11.040.139

CHP: 1.339.150

İYİ Parti: 568.918

MHP: 480.584

Saadet Partisi: 273.617

Yeniden Refah Partisi: 215.001

Zafer Partisi: 10.213

DEVA Partisi: 153.596

Gelecek Partisi: 57.304

Türkiye Değişim Partisi: 18 bin 998

Memleket Partisi: 22.965

HDP: 43.218

AK PARTİ HAKKINDA BİLGİLER

Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "AK PARTİ" şeklindedir. Simgesi ampuldür. TBMM'de 286 milletvekili ile en çok üyeye sahip partidir.

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