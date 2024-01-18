AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ UŞAK ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Uşak adayı Mehmet Çakın oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Mehmet Çakın Uşak Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Uşak ve Uşak dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Uşak Belediye başkan adayı Mehmet Çakın olmuştur.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu tamamladıktan sonra ortaöğrenimine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti ve bu okulu 1997 yılında bitirdi. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra 2002-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles şehrinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında Uşak'a yatırım yaparak iş hayatına atıldı ve Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu tesislerle sektöründe Türkiye ve dünya çapında tanınan bir isim haline geldi.

Mehmet Çakın, iş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer aldı ve çeşitli sosyal projelere katkı sağladı. Siyasi kariyerine 2001 yılında AKP İstanbul İl Gençlik Kolları'nın kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladı. 2017 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanlığı görevine getirildi ve bu görevi belediye başkan adayı olduğu tarihe kadar başarıyla sürdürdü.