AK Parti Urla Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Urla adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Urla Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Urla adayı kim?

AK PARTİ URLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Urla Belediye Başkan adayının Tarkan Bakırlı olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı olmuştur.

AK PARTİ URLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Tarkan Bakırlı AK Parti'nin merakla beklenen yeni Urla Belediye Başkan adayıdır.