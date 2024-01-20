AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Ümraniye adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların isimlerini açıklıyor. Peki, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Ümraniye adayı kim?

AK PARTİ ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayının İsmet Yıldırım olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım olmuştur.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım

AK PARTİ ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMET YILDIRIM KİMDİR?

İsmet Yıldırım, 1960 yılında Ümraniye'de doğdu. İlk ve ortaokulu Ümraniye'de tamamladı, lise eğitimini Bakırköy'de aldı. 1982'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrasında aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin inşasını üstlendi. Müteahhitlik kariyeri boyunca çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi.

1999 yılında KİPTAŞ'a Genel Müdür olarak atandı. Görev süresi boyunca İstanbul'un farklı semtlerinde teknik donatı alanları, okullar, camiler ve çarşıları içeren modern şehirlerin kurulmasında liderlik yaptı. Bu projelerle İstanbul genelindeki konut sayısı 80 bine ulaştı. Ayrıca, uzun yıllar üzerinde çalıştığı tarihi ve kültürel "Süleymaniye Projesi"nin inşasına başladı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı olarak seçilen İsmet Yıldırım, 2024 Mahalli İdareler seçimi için tekrar aday gösterildi.