AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ TUNCELİ ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Tunceli adayı Erkan Eroğlu oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Erkan Eroğlu Tunceli Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Tunceli ve Tunceli dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ TUNCELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı Erkan Eroğlu olmuştur.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ERKAN EROĞLU KİMDİR?

Erkan Eroğlu, 1966 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam etti ve başarıyla tamamladı. Meslek hayatına madencilik ve inşaat sektörlerinde aktif olarak faaliyet göstererek başladı. Mesleki kariyeri boyunca sektörde önemli deneyimler kazandı ve kendisini bu alanda geliştirdi.

Erkan Eroğlu, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında adım attı. 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Tunceli Belediye Başkan Adayı olarak görev aldı. Seçim sürecinde ve sonrasında Tunceli'nin belediye başkanlığı görevine adaylık konusundaki çabalarıyla dikkat çekti.