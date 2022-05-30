AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla partisini kötü bir duruma düşürdü" - Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla partisini kötü bir duruma düşürdü"
İhlas Haber Ajansı - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla partisini kötü bir duruma düşürdü" -"Nato ittifakı bir güvenlik mimarisidir, mekanizması ve ruhu eğer bir ülke tehdit altındaysa hepsi tehdit altındadır ilkesine dayanır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla partisini kötü bir duruma düşürdü"
-"Nato ittifakı bir güvenlik mimarisidir, mekanizması ve ruhu eğer bir ülke tehdit altındaysa hepsi tehdit altındadır ilkesine dayanır"
İhlas Haber Ajansı / Genel