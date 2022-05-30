AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla partisini kötü bir duruma düşürdü" - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla partisini kötü bir duruma düşürdü"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla partisini kötü bir duruma düşürdü" -"Nato ittifakı bir güvenlik mimarisidir, mekanizması ve ruhu eğer bir ülke tehdit altındaysa hepsi tehdit altındadır ilkesine dayanır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla partisini kötü bir duruma düşürdü"

-"Nato ittifakı bir güvenlik mimarisidir, mekanizması ve ruhu eğer bir ülke tehdit altındaysa hepsi tehdit altındadır ilkesine dayanır"

İhlas Haber Ajansı / Genel

Togo Cumhuriyeti Ömer Çelik AK Parti Nato Genel Haberler

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