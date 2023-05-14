AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CANLI İZLE! SON DAKİKA! Ömer Çelik ne dedi? Ömer Çelik seçim açıklaması nedir?
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklaması merak konusu oldu. Peki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CANLI İZLE! SON DAKİKA! Ömer Çelik ne dedi? Ömer Çelik seçim açıklaması nedir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik seçim açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CANLI İZLE! SON DAKİKA! Ömer Çelik ne dedi? Ömer Çelik seçim açıklaması nedir? Detaylar haberimizde…
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK CANLI İZLE!
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya ve oy sayımına başlandı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulunmaktadır. İşte, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamaları: