AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CANLI İZLE! SON DAKİKA! Ömer Çelik ne dedi? Ömer Çelik seçim açıklaması nedir?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklaması merak konusu oldu. Peki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CANLI İZLE! SON DAKİKA! Ömer Çelik ne dedi? Ömer Çelik seçim açıklaması nedir? İşte detaylar...