AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ SİVAS ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Sivas adayı Hilmi Bilgin oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Hilmi Bilgin Sivas Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Sivas ve Sivas dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin olmuştur.

SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADİL HİLMI BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 26 Mayıs 1972 tarihinde Kangal'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra SSK Sivas İl Müdürlüğü'nde kurum avukatı olarak görev yapmış ve daha sonra serbest avukatlık yapmıştır. Sivas Barosu'nda Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği ile Sivas Baro Başkanlığı (2010-2011) gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde de aktif olarak görev almıştır.

Hilmi Bilgin, 24., 25. ve 26. dönem Sivas Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştır. 21 Temmuz 2018 tarihinde Adalet Bakanı yardımcısı olarak atanmıştır. 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve seçimleri kazanarak Sivas Belediye Başkanı olmuştur.