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AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Siirt adayı belli oldu. Peki, AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ SİİRT ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Siirt adayı Ekrem Olgaç oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem Olgaç Siirt Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Siirt ve Siirt dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye başkan adayı Ekrem Olgaç olmuştur.

SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADİL EKREM OLGAÇ KİMDİR?

Siirt'te ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2008 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Olgaç, avukatlık stajını Siirt'te tamamlamış ve 2009 yılında 4 avukat ve 2 stajyer avukatla birlikte hukuk ofisi açarak mesleğine başlamıştır. 2012-2018 yılları arasında Siirt Barosu'nda Saymanlık ve Baro Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, 2012-2015 yılları arasında Ak Parti Siirt Seçim İşleri Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, 2018-2019 yılları arasında Ak Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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