AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Selçuk adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Selçuk adayı kim?

AK PARTİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayının Zeynel Bakıcı olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Zeynel Bakıcı olmuştur.

AK PARTİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Zeynel Bakıcı AK Parti'nin merakla beklenen yeni Selçuk Belediye Başkan adayıdır.