AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI: AK Parti kaç milletvekili çıkardı? AK Parti oy oranı nedir, hangi ilde kaç oy aldı?

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2023 AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI NEDİR?

Türkiye geneli%99,38 açılan sandık sayısına göre, AK Parti %35,5 oy oranı ile 266 milletvekili çıkarmıştır. 2023 Genel Seçim sonuçlarını Haberler.com Seçim 2023 sayfasından detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

AK PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

AK Parti yüzde 35,5 ile 266 vekil çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.37, vekil sayısı 321 ile temsil edecek. 2023 Genel Seçimleri hakkında detaylı bilgi için Haberler.com Seçim 2023 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AK PARTİ HANGİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

AK Parti 2023 Genel Seçimlerinde yüzde 35,5 ile 266 vekil çıkardı.2023 Genel Seçimleri hakkında detaylı bilgi için Haberler.com Seçim 2023 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AK PARTİ HANGİ İLDE KAÇ OY ALDI?

2023 Genel Seçimleri AK Parti il il kaç oy aldığı ve hangi ilde kaç milletvekili çıkardığını öğrenmek için Haberler.com Seçim 2023 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.