AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ MADDELERİ | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri neler?

Ak Parti seçim beyannamesi maddeleri neler olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için Ak Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ak Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri neler? Detaylar haberimizdedir…

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ MADDELERİ

AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Dirençli Şehirler Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik Kültür Üreten Şehirler Hizmet ve Eser Belediyeciliği

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEÇİM VAATLERİ NELER?

AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı. 8 maddeden oluşan beyannamenin detaylarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetlere dayanıklı dirençli yerleşim yerleri kuracağız, şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Yepyeni bir vizyonla milletimizin huzurundayız. Belediyecilik tecrübemize dayalı yenilikçi yaklaşımları Türkiye Yüzyılı şehirleriyle taçlandırmak istiyoruz. yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimiz şunlar oluşturacak:

Afetlere dayanıklı dirençli yerleşim yerleri kuracağız,

Şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz,

Dijital teknolojilere uyumlu hale getireceğiz,

Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlara karşı duyarlı, kapsayıcı sosyal belediyecilik hizmetleri geliştireceğiz,

Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla yerel yönetimleri destekleyeceğiz,

Kültüre sahip çıkan projeler yürüteceğiz,

Yeşil kalkınma, sıfır atığı benimseyen belediye yönetimlerinin yanında olacağız,

Çocuklarımıza temiz şehirler bırakacağız,

İnsanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.

13 MADDEDE AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ VİZYONU

"Gerçek belediyeciliğin 13 temel ilkesi vardır" diyen Erdoğan, "AK Parti Belediyeciliği" vizyonunu şu ilkeler üzerinden özetledi: