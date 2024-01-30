AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ MADDELERİ | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 2024 seçim beyannamesi maddelerini sıraladı. Ak Parti seçim vaatleri neler olduğu merak edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılan programda seçim beyannamesini açıkladı. Peki, Ak Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri neler?
Ak Parti seçim beyannamesi maddeleri neler olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için Ak Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ak Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri neler? Detaylar haberimizdedir…
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ MADDELERİ
- AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu
- Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Dirençli Şehirler
- Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre
- Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri
- Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik
- Kültür Üreten Şehirler
- Hizmet ve Eser Belediyeciliği
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEÇİM VAATLERİ NELER?
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı. 8 maddeden oluşan beyannamenin detaylarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetlere dayanıklı dirençli yerleşim yerleri kuracağız, şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Yepyeni bir vizyonla milletimizin huzurundayız. Belediyecilik tecrübemize dayalı yenilikçi yaklaşımları Türkiye Yüzyılı şehirleriyle taçlandırmak istiyoruz. yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimiz şunlar oluşturacak:
- Afetlere dayanıklı dirençli yerleşim yerleri kuracağız,
- Şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz,
- Dijital teknolojilere uyumlu hale getireceğiz,
- Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlara karşı duyarlı, kapsayıcı sosyal belediyecilik hizmetleri geliştireceğiz,
- Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla yerel yönetimleri destekleyeceğiz,
- Kültüre sahip çıkan projeler yürüteceğiz,
- Yeşil kalkınma, sıfır atığı benimseyen belediye yönetimlerinin yanında olacağız,
- Çocuklarımıza temiz şehirler bırakacağız,
İnsanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.
13 MADDEDE AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ VİZYONU
"Gerçek belediyeciliğin 13 temel ilkesi vardır" diyen Erdoğan, "AK Parti Belediyeciliği" vizyonunu şu ilkeler üzerinden özetledi:
- Demokrasiyi ve kalkınmayı yerelden başlatan,
- Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerini güçlendiren,
- İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışı tahkim eden,
- Şehirlerin gecekondudan altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını gündeme alan ve çözüme kavuşturan,
- Eser ve hizmet siyasetinde yüksek standartları yakalayan,
- Altyapı ve üstyapı projelerini şehirlere kazandıran, insanların yaşam kalitesini ve memnuniyetini yükselten,
- Kent estetiğini önceleyen, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruyan,
- Katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendiren,
- Gönül belediyeciliğini hakim kılan,
- Şehirlerin tarihi mirasını koruyarak geleneği geleceğe taşıyan,
- İnsanların dertleriyle dertlenen, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atan ve toplumun tüm kesimlerine dokunan,
- Kültür belediyeciliğinde değer üreten,
- Yenilikçi ve öncü "AK Parti Belediyeciliği"ni markalaştıran.