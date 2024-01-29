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AK Parti seçim beyannamesi 31 Mart 2024 PDF indir, OKU linki yayınlandı mı?

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Ak Parti seçim beyannamesini yarın açıklayacak. "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, "kentsel dönüşüm" konusuna geniş yer verilecek. Peki, AK Parti seçim beyannamesi 31 Mart 2024 PDF indir, OKU linki yayınlandı mı?

Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti, seçim beyannamesini yarın kamuoyuyla paylaşacak. "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, "kentsel dönüşüm" ön planda tutulacak. Beyannameyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. AK Parti seçim beyannamesi yayınlandı mı?

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ YAYINLANDI MI?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklayan Ak Parti'de sıra seçim beyannamesine geldi. Beyannamenin açıklanacağı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nin yeni ek binasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı beyannamede, "gerçek belediyecilik" vurgusu yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSU ÖN PLANDA

"Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" temasıyla hazırlanan beyannamede 8 başlık yer alırken, 200 sayfadan oluşuyor. Beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.

HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİYLE İLGİLİ VAATLER SIRALANDI

Beyannamede "sosyal belediyecilik" ve "kültür üreten şehirler" gibi bölümler de bulunuyor. Hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri ön planda duruyor.

SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER DE BEYANNAMEDE

Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak.

MAHALLE KREŞLERİYLE ANNELERİN TALEPLERİ KARŞILANACAK

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri olacak. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.

Osman Demir
Osman Demir
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