Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimleri kazandı. Sonuçların belli olmasının ardından Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de balkon konuşması yaptı. Konuşma başlangıcında çalan "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı araştırıldı. Peki, Ak Parti şarkısı olan "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını kim söylüyor? "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı kimin, kim söylüyor?

Ak Parti şarkısı olan "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını kim söylüyor? merak ediliyor. Ak Parti'nin mitinglerinde kullandığı "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını kimin söylediği merak edildi. Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de balkon konuşması yaptı. Sığınmacıların güvenli geri dönüşlerini sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Katar'la işbirliği yaptık. Yeni iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin dönüşünü temin edeceğiz." dedi. Balkon konuşmasının ardından ise Ak Parti şarkısı olan "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını kim söylüyor? "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı kimin, kim söylüyor? soruları araştırıldı.

AK PARTİ ŞARKISI OLAN "DUYANLARA DUYMAYANLARA" ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

AK Parti'nin konuşmalarında çalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seslendirdiği "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısıdır.

Seviyorum, 8 Şubat 1996 tarihinde çıkan Cengiz Kurtoğlu'nun 10. stüdyo albümüdür. Bu albümü satışa sunan müzik şirketi Şahin Özer'in sahip olduğu Şahin Özer Müzik'tir. Albümde toplam 12 şarkı yer almaktadır. Sırasıyla Utanmasam Ağlarım ve Seviyorum şarkılarına klip çekilmiştir. Ayrıca Seviyorum (Duyanlara Duymayanlara) şarkısını Halil Sezai ve Güllü tarafından da seslendirmiştir.