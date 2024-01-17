AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Sarıyer adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Sarıyer adayı kim?

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AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Sarıyer adayı kim?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler de netleşmeye başladı. Cumartesi günü açıklanacak olan liste ile ilgili kulislere ilk bilgiler sızmaya başladı. Peki, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Sarıyer adayı kim?

Kulislerde konuşulanlara göre bu ilçeler şöyle;

• Fatih

• Esenler

• Tuzla

• Sancaktepe

• Pendik

• Çekmeköy

• Şile

• Üsküdar

• Bahçelievler

• Güngören

• Kağıthane

• Sultangazi

Henüz karar verilemeyen ilçeler ise şöyle:

• Beyoğlu

• Gaziosmanpaşa

• Eyüp

• Sarıyer

• Sultanbeyli