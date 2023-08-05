AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Harran Ören Yerinde Kazı ve Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Harran Ören Yerinde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yazmacı, Harran'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ziyaret ettiği alanları inceledi. Ayrıca sosyal medya hesabından da gezi ve incelemelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Harran Ören Yerinde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Milletvekili ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yazmacı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Harran'da, ören yerini ziyaret ederek, Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yazmacı, Prof. Dr. Önal, arkeolog İbrahim Yılmaz ve restorasyon sorumlusu Adem Dinç refakatinde Harran Kale Sarayı, Ulu Cami, Harran Medresesi, Harran Kilisesi'ni ziyaret ederek, buradaki çalışmaları inceledi.

Gezi ve incelemelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yazmacı şu ifadeleri kullandı:

"Toprağının her metrekaresinden tarih fışkıran, kültürel dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Harranımızda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anıt Restorasyon tarafından yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarını yerinde inceledik. Orta Doğu'nun en büyük kalesi olan Harran Kale-Saray ile Harran Ulu Cami, Harran Medresesi ve Harran Kilisesi'nde restorasyon ve kazı alanlarıyla ilgili bilgi aldık. Ayrıca Hz. İbrahim Mescidinin günümüze ulaşan sütun kalıntılarını yerinde gördük. Harran Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ve ekibi bizi çalışmalarla ilgili aydınlattı. 7/24 esasıyla yürüttükleri çalışmalarında tüm arkeoloji ekibine başarılar diliyorum."

Milletvekili Yazmacı'ya Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin ve AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz eşlik etti.