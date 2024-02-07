AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi!
2024 Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala AK Parti Şanlıurfa ilçelerinin belediye başkan adayları netleşiyor. Bugün gerçekleşecek olan AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları tanıtım toplantısı canlı izleme linki araştırılıyor. 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ak Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Canlı İzle! 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi!
Ak Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları canlı izleme linki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Ak Parti'nin çalışmaları sürüyor. Ak Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Canlı İzle! 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi! Detaylar haberimizdedir…
7 ŞUBAT AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ
AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu.
- AKÇAKALE: ABDULHAKİM AYHAN
- BİRECİK: MAHMUT MİRKELAM
- BOZOVA: SUPHİ AKSOY
- CEYLANPINAR: SEYİTHAN ATİLLA
- EYYÜBİYE: MEHMET KUŞ
- HALFETİ: ŞEREF ALBAYRAK
- HALİLİYE: MEHMET CANPOLAT
- HARRAN: MAHMUT ÖZYAVUZ
- HİLVAN: ASLAN ALİ BAYIK
- KARAKÖPRÜ: METİN BAYDİLLİ
- SİVEREK: ALİ MURAT BUCAK
- SURUÇ: MUSTAFA YÜKSEL
- VİRANŞEHİR: SALİH EKİNCİ
AK PARTİ ŞANLI İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE