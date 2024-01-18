AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ ŞANLIURFA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Şanlıurfa adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Şanlıurfa ve Şanlıurfa dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül olmuştur.

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADİL ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

Zeynel Abidin Beyazgül, 1957 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Beyazgül'ün asıl mesleği avukatlıktır. Serbest avukatlık görevinin ardından 1996 yılında noterlik mesleğine adım atmıştır.

Kariyeri boyunca Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. noterliklerinde görev yapmıştır. Ayrıca, 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı ve 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.