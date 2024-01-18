AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ SAKARYA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Sakarya adayı Yusuf Alemdar oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Yusuf Alemdar Sakarya Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Sakarya ve Sakarya dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı Yusuf Alemdar olmuştur.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YUSUF ALEMDAR KİMDİR?

Alemdar, 1966 yılında Trabzon'da doğmuş ve lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Ticaret alanında uzun yıllar çalıştıktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girmiştir. 2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi 2009 yılına kadar sürdürmüştür. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı olarak seçilen Alemdar, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Alemdar, Sakarya'da siyasi ve yerel yönetim alanında önemli roller üstlenmiş bir isimdir.