AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? AK Parti Sakarya belediye başkanı adayı kim oldu? İşte açıklanan isim!

AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Peki, AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? AK Parti Sakarya belediye başkanı adayı kim oldu?

AK PARTİ SAKARYA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Sakarya'da Ekrem Yüce aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya

EKREM YÜCE

EKREM YÜCE KİMDİR?

Ekrem Yüce 16 Ocak 1954'te Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ekrem Yüce, ilk ve ortaöğrenimini Pamukova'da tamamladı. Lise öğrenimlerini Kırklareli Atatürk Lisesi ve Adapazarı İmam Hatip Ortaokulunda tamamladı. Yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde yüksek mühendis olarak tamamladı.

1989'da RP'den Adapazarı belediye başkanı adayı olmasına rağmen seçilemeyerek 4. oldu. FP adayı olarak 1999'da Erenler belediye başkanı seçildi, 2003'te Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu başkanı oldu, 2011'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında müşavir olarak göreve başladı. 2012'de Doğu Karadeniz Projesi bölge kalkınma idaresi başkanı oldu. 24 Haziran seçimlerinin ardından ÇAYKUR genel müdürü olarak atandı. AK Parti adayı olarak katıldığı 31 Mart seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak seçildi; mazbatasını 5 Nisan 2019'da alıp görevine başladı.