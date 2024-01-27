AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Ödemiş adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Ödemiş adayı kim?

AK PARTİ ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayının Ali Hadım olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadım olmuştur.

AK PARTİ ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Ali Hadım AK Parti'nin merakla beklenen yeni Ödemiş Belediye Başkan adayıdır.