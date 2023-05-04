AK Parti'nin "Yüzyılın Mitingi"ne İBB kısıtlaması

İSTANBUL - Yenikapı Etkinlik alanında İBB etkinlikleri nedeniyle "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda yaptıklarını ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti mitingi burada yapıyor bizde hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek "Yüzyılın Mitingi" tanıtımı için Atatürk Havalimanı etkinlik alanında basın toplantısı düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlikte en dikkat çeken detay ise Kabaktepe'nin Yenikapı Etkinlik alanı ile ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Açıklamada İBB'nin Cuma gününe kadar alanda etkinlik düzenlediğini bu nedenle "Yüzyılın Mitingi"ni hazırlanmasının kısıtlanmış olduğunu dile getirdi.

"Büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa büyük bir saygısızlıktır"

Atatürk Havalimanı'nda milyon katılım olacağı bir miting yapmak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Miting için ilk akla gelen yer Yenikapı Etkinlik alanı oldu. Yenikapı'da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış farklı bir olay ile karşılaştık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cuma günü akşama kadar arada etkinlik koymuş. Biz de Pazar günü kullanmak istiyoruz bizim açımızdan bir kısıtlama oluyor. İstanbul'da milyonluk bir mitingin hazırlığının 1 hafta gerektiğini herkes bilir, bunu İBB başkanının kendisi de bilir. Türkiye'yi il il geziyor herhalde 10 dakika önce hazırlıkları yapılmıyor. AK Parti mitingi burada yapıyor bizde hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız? Bir açıklama yapılması gerekiyor bence. Bahsi geçen program geçen yıl Topkapı'da yapılmış. Kesinlikle bizi sabote etmek için yapılmıştır demiyorum ancak iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bizim için büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa büyük bir saygısızlıktır" diye konuştu.