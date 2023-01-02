AK Parti'nin kaç milletvekili var? AK Parti milletvekili sayısı!
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TBMM'de grubu bulunan partilerden AK Parti'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, AK Parti'nin kaç milletvekili var? AK Parti milletvekili sayısı! İşte, Ak Parti'nin meclisteki milletvekili sayısı!
Ak Parti milletvekili sayısı! TBMM'de grubu bulunan partilerden Ak Parti'nin vekil sayısı merak ediliyor. Peki, Ak Parti'nin kaç milletvekili var? AK Parti milletvekili sayısı! İşte, Ak Parti'nin meclisteki milletvekili sayısı haberimizde...
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI
AK Parti'nin milletvekili sayısı 286'dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.
Diğer partilerin milletvekili sayıları şu şekildedir:
- Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili
- Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili
- Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili
- İYİ Parti: 37 milletvekili
- Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
- Demokrat Parti: 2 milletvekili
- Memleket Partisi: 2 milletvekili
- Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
- Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
- Saadet Partisi: 1 milletvekili
- Yenilik Partisi: 1 milletvekili
- Zafer Partisi: 1 milletvekili
- Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili