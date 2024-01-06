AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı kim? AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı belli oldu mu, Murat Kurum mu oldu?

Ak Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı kim? Sorusu, gündemde yer alan sorular arasında üst sıralarda bulunuyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını yarın kamuoyuna tanıtacak olan Ak Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak açıklayacağı ismi duyurdu. Peki, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı kim? AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı belli oldu mu, Murat Kurum mu oldu?

AK PARTİ'NİN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KİM?

Ak Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da adı geçtiği görev için Ak Parti, İBB adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere Ak Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul da bulunurken İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkmıştı.

Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklanacak 28 ilden geriye kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyuracak. AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.