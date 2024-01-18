AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ NEVŞEHİR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Nevşehir adayı Mehmet Savran oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Mehmet Savran Nevşehir Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Nevşehir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Savran olmuştur.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET SAVRAN KİMDİR?

Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Lisans eğitimine 1992 yılında başlayan Savran, 1998 yılında tamamladıktan sonra Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak göreve başladı.

2021 yılı Şubat ayına kadar kamu ve özel sektörde uzmanlık alanındaki görevini sürdüren Savran, 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde İl Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Mehmet Savran, 2021 Şubat ayında Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Dr. Mehmet Savran, İngilizce bilmektedir.