14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Ak Parti ne zaman kuruldu? Ak Parti kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Ak Parti ne zaman kuruldu? Ak Parti kuruluş tarihi ne?İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Ak Parti ne zaman kuruldu? Ak Parti kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.

AK PARTİ NE ZAMAN KURULDU?

Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti, siyasi ideolojisini muhafazakâr demokrasi olarak tanımlar. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "AK PARTİ" şeklindedir. Simgesi ampuldür. TBMM'de 285 milletvekili ile en çok üyeye sahip partidir. Genel başkanı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da olan Recep Tayyip Erdoğan'dır.