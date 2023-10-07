AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Yeni MYK üyelerinin kimler olduğu merak konusu oldu. İşte, AK Parti'nin yeni MYK üyeleri haberimizde...

AK Parti MYK üyeleri! AK Parti MYK üyeleri açıklandı mı, kimler oldu?

AK Parti MYK üyeleri! AK Parti'de yeni MYK netleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti'de Genel Başkan Vekilleri'nin Efkan Ala ve Mustafa Elitaş olduğunu söyledi. İşte AK Parti'nin A takımı...

AK PARTİ MYK ÜYELERİ

İşte AK Parti'nin MYK'sından bazı isimler: