AK Parti Muş adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Muş adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Muş adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ MUŞ ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Muş adayı Feyat Asya oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Feyat Asya Muş Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Muş dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ MUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muş Belediye başkan adayı Feyat Asya olmuştur.

MUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FEYAT ASYA KİMDİR?

Feyat Asya, 1 Mayıs 1970 tarihinde Muş'ta doğdu. Orta ve lise öğrenimini Muş İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde aldı ve aynı zamanda ilahiyat önlisans programını tamamladı. Yüksek lisans derecesini Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında elde etti. Feyat Asya, evli ve dört çocuk babasıdır.

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde laborant olarak başlayan Asya, daha sonra 1995 yılında Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak görev aldı. 2005 yılında Personel Şefi olarak atanmış ve 2007 yılından itibaren aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görevine devam etmiştir.

2014-2019 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Feyat Asya, 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Muş Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.