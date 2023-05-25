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AK Parti Muğla Milletvekili Mete, Stratonikea Antik Kenti'ni gezdi

AK Parti Muğla Milletvekili Mete, Stratonikea Antik Kenti'ni gezdi

Turizm Haberleri

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mete, turizmin genişletilebilmesi için antik kentin örnek olduğunu belirtti.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mete, yaptığı açıklamada, Muğla'da turizmin genişletilebilmesi için Stratonikeia Antik Kenti'nin örnek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın antik kenti ziyaretinin ardından bölgede önemli çalışmalar yapıldığını ve ziyaretçi akınına uğradığını belirten Mete, "Burada küçük işletmelerin dışında konaklama için restore edilebilecek konakların da onarılmasıyla turizm konusunda inanılmaz rakamlara ulaşabiliriz. Bu bölgede yaşayan insanlar için de önemli bir gelir oluşturabiliriz." dedi.

Muğla'da 12 ay turizmin yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Mete, bunun da kültür, kongre ve sağlık turizm olanaklarının geliştirilmesiyle olacağını dile getirdi.

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Kaynak: AA / Durmuş Genç - Turizm

Milletvekili Kadem Mete AK Parti Muğla Turizm Haberler

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