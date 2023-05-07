Ak parti mitinginde kaç kişi var? Ak parti İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

İstanbul mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki kalabalığı görünce mest oldu. Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldığı merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katılım sağladı? Ak parti mitinginde kaç kişi var? Ak parti İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İstanbul mitinginde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan alandakilerin sayısını verip Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Peki, Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katılım sağladı? Ak parti mitinginde kaç kişi var? Ak parti İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? İşte tüm detaylar....

AK PARTİ MİTİNGİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Mitinge henüz kaç kişinin katılım sağladığına dair veriler paylaşılmadı. Mitinge katılan kişi sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesi ile birlikte kendisi tarafından duyurulacağı bildirildi. Konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.