AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, mumya balıkları inceledi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Ayrım "50 yıldır büyük uğraşlar sonucu ülkemize böyle güzide ve eşi benzeri olmayan bir müzeyi kazandırdığı için Kenan beyi tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ağırladı. Dünyanın tek balık müzesi ünvanına sahip olan müzeyi ziyaret eden Ayrım, mumya balıklar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Mumya balıkları inceleyen Ayrım "Kenan beyin buradaki müzesine ilk defa geldim. ve hemşerimle son derece gururlandım. Bu müzeye yıllarını vermiş. Büyük emek harcamış. 50 yıldır bu işle uğraşıyor. bin 500'e yakın deniz mahsulü mumyalanmış halde. Bu müzeyi ücretsiz olarakta halkımıza sunuyor. Ben burada balıklara baktığım zaman bazılarını ilk defa görüyorum. Enteresan bir şey. Size denizde ufacık görünen balık, burada devasa görünüyor. Muhteşem bir müze olmuş. Emek vermiş. Saçlarını ağartmış. İnsanlara hizmet vermiş. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin önemli ve kilit rol oynadığının altını çizen AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım "Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri Türkiye önemli bir rol oynuyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Türkiye ümitli. Dünya ülkeleri de Türkiye'nin bu girişimini destekliyor. İnanıyoruz ki bizim temennimiz en kısa sürede bu barışın, ateşkesin sağlanması. Çünkü aksi halde ekonomik yaptırımlar sadece Rusya'yı vurmayacak. Bölge ülkelerinin hepsini etkileyecek. Bu dünya için bana göre silahlarla değil, ekonomik olarak 3. Dünya savaşının çıkması demek" dedi.

Ziyarete sırasında Ayrım'a eşlik eden müze kurucusu Balıkçı Kenan "Müzemizi öğrencilere, halkımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Bunun nedeni bizim denizlerimizde hangi ürünler var. Hangi balıklar var onu gösteriyoruz. Denizlerimiz bizim tükenmeyen madenlerimiz. Ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Denizlerimizin değerini öğrencilerimiz, halkımız bilsin. Bu değeri gelecek nesillere taşıyalım, öğretelim. Gelip burada balıklara dokunabilsin incelesin diye ücretsiz olarak halkımıza sunuyoruz. Burada en küçük hamsiden, bir ton köpek balığına kadar binlerce çeşit deniz canlısı var" dedi.