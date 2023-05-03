Ak Parti milletvekili adayı Şengül Karslı vatandaşın TEKNOFEST hayalini gerçekleştirdi

İSTANBUL - TEKNOFEST'e gitmek isteyen vatandaşın hayalini AK Parti milletvekili adayı Şengül Karslı gerçekleştirdi.

AK Parti milletvekili adayı Şengül Karslı seçim çalışmaları çerçevesinde Avcılar'da ziyaretlerini sürdürürken Latife Hanım ile karşılaştı. Latife Hanım Şengül Karslı'ya TEKNOFEST'e gitmek istediğini söyledi. Karslı bu hayale kayıtsız kalamadı. Latife hanımı evinden alarak Teknofest'e gitti. Latife hanımın mutluluğu gözlerinden okundu. Latife hanım, Torunlarıyla görüntü arama gerçekleştirip mutluluğun onlarla paylaştı. Milli ve yerli uçaklarla TEKNOFEST pozu verip fotoğraf çekti. TOGG'u inceledi. Gezi sonunda Karslı Latife hanıma Bayraktar'ın maketini hediye etti.

TEKNOFEST'e giden Latife hanım "Maşallah çok güzel" dedi.