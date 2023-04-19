Ak Parti milletvekili adayı Harun Çelik, Esenyurt'ta kararsız genci böyle ikna etti

AK Partili vekil adayının bir gençle kürtçe diyaloğu kameralara yansıdı

İSTANBUL - AK Parti 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Harun Çelik esnaf ziyaretlerinde bir gençle ilginç diyaloglar yaşadı. Kürtçe genç ile konuşan vekil adayı oy vermekte kararsız olan gençten güven oyu aldı.

AK Parti seçim çalışmaları kapsamında İstanbul 1,2 ve 3 bölge milletvekilleri adayları esnaf ve seçmenler ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda her gün bütün vekil adayları ilçeleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor. AK Parti 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Harun Çelik Esenyurt'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir mağazada karşılaştığı genç ile ilginç bir diyalog yaşadı. Genç kameraların karşısında açıkça konuşmak istemeyince vekil adayı sohbetine kürtçe devam etti. Sohbet sırasında gencin kararsız olduğunu ve hangi partiye oy vereceğini bilmediğini konuştuklarını ifade eden vekil adayı, hemşerisi olarak AK Partiden aday olduğumu söyleyince ve karşı taraftaki kirli ittifak oyunlarını anlatınca destek alacağını ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini söylüyorlar"

İstanbul'un birçok ilçesine gittiklerini ve esnaf ziyaretlerinde olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden AK Parti 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Harun Çelik, "Hiçbir zaman Ak partiye oy vermem diyen insanları da gördüm. Ama bu seçimde 6'lı masa emperyalist güçlerin maşası haline gelmişken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini söylüyorlar. 18 yaşına girip ilk kez oy kullanacak vatandaşlarımız var onları görünce bizde heyecanlanıyoruz. Bir genç hemşerimiz ile konuşurken kameraları gördü ve biraz çekindi. Bana kararsız bir seçmen olduğunu söyledi. Ona ben bir kürt ve Vanlıyım dedim. Etrafımdaki insanlar almasın diye ona başka bir düşüncesinin olup olmadığı kürtçe sordum. Kararsız olduğunu ve ne yapacağını bilmediğini söyledi. Biz kürtler olarak inançlı insanlarız bizim yerimiz AK Partidir dedim. Bende bir hemşerin olarak İstanbul'dan milletvekili adayı olduğumu ifade edince şaşırdı. Hem hemşerisi olmam hem de AK Parti'den aday olduğumu söyleyince beni destekleyeceğini ifade etti" diye konuştu.

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