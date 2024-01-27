AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Menderes adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Menderes adayı kim?

AK PARTİ MENDERES BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Menderes Belediye Başkan adayının Sinan Akdeniz olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz olmuştur.

AK PARTİ MENDERES BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Sinan Akdeniz AK Parti'nin merakla beklenen yeni Menderes Belediye Başkan adayıdır.