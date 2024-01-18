AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ MARDİN ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Mardin adayı Abdullah Erin oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Abdullah Erin Mardin Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Mardin dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Mardin Belediye başkan adayı Abdullah Erin olmuştur.

MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH ERİNKİMDİR?

Abdullah Erin, 1969 yılında Mardin, Gölbaşı'nda doğmuştur. 1986 yılında Midyat Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden ikincilikle mezun olmuştur. 1992 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlamıştır. Kaymakam adaylığı döneminde İngiltere'de üniversite ve dil okullarında genel İngilizce ve sosyal politika üzerine çalışmış, bu süreçte uluslararası deneyim kazanmıştır.

Abdullah Erin, çeşitli görevlerde bulunmuş ve vali yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Tefenni Kaymakamlığı gibi görevlerde çalıştıktan sonra Gülşehir, Doğanşar ve Bayburt gibi çeşitli yerlerde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.