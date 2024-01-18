AK Parti Kütahya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kütahya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Kütahya adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Kütahya Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Kütahya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kütahya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ KÜTAHYA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Kütahya adayı Kamil Saraçoğlu oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Kamil Saraçoğlu Kütahya Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Kütahya dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kütahya Belediye başkan adayı Kamil Saraçoğlu olmuştur.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KAMİL SARAÇOĞLU ALTAY KİMDİR?

Kamil Saraçoğlu, 1959 yılında Kütahya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Kütahya'da tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)'nde idarecilik görevlerinde bulunmuştur. Ticaret ile uğraşmakta olup, 1986 yılından beri bu alanda faaliyet göstermektedir.

Kamil Saraçoğlu, 1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. AK Parti'nin 2001'de kurulmasıyla birlikte il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış ve 1. kongre sonrasında İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2004 Yerel Seçimlerinde Kütahya Merkez İl Genel Meclis üyeliğine seçilmiş ve 2005-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine ikinci kez seçilmiş ve aynı yıl AK Parti 3. İl Kongresinde Kütahya İl Başkanlığına getirilmiştir.

Kamil Saraçoğlu, 2011 Genel Seçimlerinde Kütahya Milletvekili Aday Adayı olmuş ve 2012 AK Parti 4. Olağan İl Kongresinde ikinci kez Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir. Ayrıca, 1. Organize Sanayi Bölgesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur.

Saraçoğlu'nun sivil toplum kuruluşlarındaki üyelikleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği, Kızılay, Yeşilay ve İmam Hatip Lisesi Koruma Dernekleri yer almaktadır. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Kütahya Belediye Başkanlığı görevine seçilen Kamil Saraçoğlu, bu görevini sürdürmektedir.