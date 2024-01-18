AK Parti Konya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti konya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Konya adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Konya Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Konya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Konya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ KONYA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Konya adayı Uğur İbrahim Altay oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Uğur İbrahim Altay Konya Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Konya dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Konya Belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay olmuştur.

KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

1974 yılında Konya'da doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamlayan kişi, 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl boyunca proje mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında Şırnak'ta yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer aldı. 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.