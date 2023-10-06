AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, "ortak akıl" vurgusu yapılacak, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" sloganlarıyla, birlik ve beraberlik mesajı verilecek. Merak edilenler arasında ise Ak Parti kongresine nasıl gidilir? Ankara Arena Spor Salonu'na nasıl gidiliyor? soruları yer aldı.

Ak Parti kongresine kısa süre kala vatandaşlar kongrenin ne zaman, saat kaçta olduğunu ve nerede yapıldığını merak etti. Arama motorlarında ise Ak Parti kongresine nasıl gidilir? Ankara Arena Spor Salonu'na nasıl gidiliyor? sorularına yanıt aranıyor.

AK PARTİ KONGRESİNE NASIL GİDİLİR?

Ankara Arena'nın yakınından geçen otobüs hatları şöyle:

324

339-7

393

395

Metro hattı ise M1-M2-M3.

ANKARA ARENA NEREDE?

Ankara Spor Salonu, Ankara'nın Ulus semtinde yer alan spor salonu. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası için yapılmıştır. VIP, loca ve portatif tribünler hariç 10.400 olan kapasite bu etkenlerle 13 bine kadar çıkmaktadır. Ankara Arena tamamlandıktan sonra ilk olarak 9. Efes Cup ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda boy göstermiştir. Basketbol dışında voleybol, tenis, buz hokeyi ve boks gibi spor branşlarının organizasyonlarına da ev sahipliği yapabilmektedir. 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın tüm maçları bu salonda yapılmıştır. 55 bin m²'lik bir alan üzerine kurulan olan Ankara Arena 1.425'i protokol koltuğu olmak üzere toplam 10.400 seyirci kapasitesine sahiptir.

Ankara Arena

Ankara'nın şehir merkezinde yer alan tesiste 21 bin m²'lik otopark yer almaktadır. Bu otopark 545'i kapalı olmak üzere toplam 925 araçlık dizayn edilmiştir. Salona otobüs, metro ve dolmuş ile Ankara'nın her yerinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Tüm binaya ulaşımı sağlayan merdiven ve farklı kotlarda oluşturulan terasları, açık ve kapalı mekanları ile tesisin kentin sosyal yaşamının bir uzantısı olması amaçlanmıştır. Ayrıca Ankara Arena Spor Kompleksinin sadece spor aktiviteleri ile kullanılan bir tesis olmaktan çıkıp sosyal yaşamın bir parçası olarak kente 365 gün 24 saat hizmet veren bir merkez haline gelmesi planlanmıştır.

Ankara Arena içerisinde spor salonunun yanında; ısınma salonu, sporcu ve hakemler için soyunma odaları, idari ofisler, basın merkezi ve çalışma odaları da yer alıyor. Seyirciler için kafe, büfe, restaurant ve mağazalar düşünülürken tesis içerisinde protokol ve VIP için de özel bölümler mevcut. Salonda ayrıca, engelliler için özel otoparklar ayrılmış, ulaşım kolaylığını sağlayacak çözümler ve özel tuvaletler inşa edilmiştir.

Ak Parti Kongresi

AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ak Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde "ortak akıl" vurgusu yapılacak, birlik ve beraberlik mesajı verilecek.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi'nin hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Danıştay'da düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı programının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kongre çalışmalarına ilişkin kurmaylarından bilgi aldı.

Ankara Arena'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin sloganları, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlendi. Geniş katılımın hedeflendiği kongrede MKYK'nin yenilenmesi beklenirken, tüzükte herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı öğrenildi. Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.

AK PARTİ KONGRESİ NEREDE YAPILACAK?

Kongre, Ankara Arena'da 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak.