AK Parti Kırşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kayser Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Kırşehir adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Kırşehir Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Kırşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kırşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ KIRŞEHİR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Kırşehir adayı Osman Arslan oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Kırşehir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kırşehir Belediye başkan adayı Osman Arslan olmuştur.

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OSMAN ARSLAN KİMDİR?

Osman Arslan, Kırşehirli bir isim olarak bilinmektedir. Uzun yıllar boyunca doktorluk mesleğini Kırşehir'de icra etmiş olan Arslan, aynı zamanda AK Parti'nin önceki dönem milletvekili adaylarından biridir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Kırşehir'den 2. sıradan milletvekili adayı olarak belirlenmiş ve AK Parti çatısı altında aktif görevler üstlenmiştir.

Dr. Osman Arslan, özellikle sağlık alanındaki hizmetleriyle Kırşehir halkı tarafından tanınmaktadır. Bu süre zarfında, hem mesleki kariyerinde hem de siyasi hayatta Kırşehir'e katkı sağlamıştır.