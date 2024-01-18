AK Parti Kırıkkale adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kayser Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Kırıkkale adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Kırıkkale Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAK Kırıkkale KARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kırıkkale Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ KIRIKKALE ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Kırıkkale adayı Mehmet Saygılı oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Kırıkkale Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Kırıkkale dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kırıkkale Belediye başkan adayı Mehmet Saygılı olmuştur.

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET SAYGILI KİMDİR?

Mehmet Saygılı, 1969 yılında Hacı Kaya ve Aysel Saygılı'nın beşinci evladı olarak dünyaya gelmiştir. İlkokulu Tınaz İlkokulu'nda, Ortaokulu Atatürk İlkokulu'nda, ve Liseyi Kırıkkale Lisesi'nde tamamlamıştır. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Saygılı, aynı yıl İngiltere'de dil eğitimi almıştır. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etmiştir.

1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetlerine devam eden Mehmet Saygılı, iş dünyasında edindiği deneyimleriyle dikkat çekmiştir. Ayrıca, serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatına sahip olan Saygılı, bu alanda da faaliyet göstermektedir.

Siyasi kariyerine 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il genel meclis üyesi olarak seçilerek başlayan Saygılı, 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı olarak göreve gelmiştir. Sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle bilinen Mehmet Saygılı, çeşitli derneklerde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri üstlenmiştir.

30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kırıkkale Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Saygılı, halka hizmet etme konusundaki kararlılığıyla bilinmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.