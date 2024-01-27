AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Kiraz adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Kiraz adayı kim?

AK PARTİ KİRAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayının Saliha Özçınar olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar olmuştur.

AK PARTİ KİRAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Saliha Özçınar AK Parti'nin merakla beklenen yeni Kiraz Belediye Başkan adayıdır.