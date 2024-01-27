AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Karşıyaka adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Karşıyaka adayı kim?

AK PARTİ KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayının İsmail Çiftçioğlu olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu olmuştur.

AK PARTİ KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

İsmail Çiftçioğlu AK Parti'nin merakla beklenen yeni Karşıyaka Belediye Başkan adayıdır.