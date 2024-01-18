AK Parti KARAMAN adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti KARAMAN Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Karaman adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Karaman Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAK Karaman KARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Karaman Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ KARAMAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Karaman adayı Mevlüt Akgün oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Karaman Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Karaman dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Karaman Belediye başkan adayı Mevlüt Akgün olmuştur.

KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEVLÜT AKGÜN KİMDİR?

Mevlüt Akgün, 10 Ekim 1966 tarihinde Karaman Çatak Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Mustafa ve Ayşe'nin oğlu olan Akgün, eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış ve avukatlık mesleğine adım atmıştır.

Avukatlık kariyerinin yanı sıra, Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Mevlüt Akgün, hukuki alanda ve yerel yönetimdeki deneyimleriyle tanınmaktadır.

Mevlüt Akgün, 22. Dönem'de Karaman Milletvekili olarak görev yapmış ve aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini üstlenmiştir. Bu göreviyle TBMM'nin önemli komitelerinden birinde yer almış ve parlamentoda aktif rol oynamıştır. Akgün, evli ve üç çocuk babasıdır.