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AK Parti KARABÜK adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti KARABÜK Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti Karabük adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Karabük adayı belli oldu. Peki, AK Parti Karabük adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Karabük Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Karabük adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Karabük Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAK Karabük KARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Karabük Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ KARABÜK ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Karabük adayı Özkan Çetinkaya oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Karabük Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Karabük dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Karabük Belediye başkan adayı Özkan Çetinkaya olmuştur.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Özkan Çetinkaya, 1988 yılında Karabük'te doğdu. İlk eğitim hayatına Karabük'te başlamış ve ardından Alfred Üniversitesi İstanbul Kampüsü'nde İngilizce İşletme eğitimi almıştır.

Profesyonel kariyerine aile şirketlerinde müdür olarak başlayan Çetinkaya, özellikle madencilik, lojistik ve demir çelik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu sektörlerdeki görevleri sayesinde geniş bir sektörel deneyim kazanmış ve şirketlerin yönetiminde etkili bir rol oynamıştır.

Siyasi arenada da aktif bir rol üstlenen Çetinkaya, geçmişte AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev almış ve toplumla etkileşim içinde olmuştur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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