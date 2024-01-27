AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Karabağlar adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Karabağlar adayı kim?

AK PARTİ KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayının Mehmet Sadık Tunç olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç olmuştur.

AK PARTİ KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Mehmet Sadık Tunç AK Parti'nin merakla beklenen yeni Karabağlar Belediye Başkan adayıdır.