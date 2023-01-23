AK Parti İzmir'e 4 yılda 237 bin üye katıldı AK Parti İzmir İl Başkanlığında, 'Türkiye Yüzyılında Ben de Varım' üye katılım töreni çerçevesinde AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığınca son 4 yılda yapılan 18 bin üye için sembolik olarak 30 kişiye rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Ak Parti İzmir'e 4 yılda 237 bin üye katıldı

İZMİR - AK Parti İzmir İl Başkanlığında, ' Türkiye Yüzyılında Ben de Varım' üye katılım töreni çerçevesinde AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığınca son 4 yılda yapılan 18 bin üye için sembolik olarak 30 kişiye rozet takma töreni gerçekleştirildi.

İl Başkanlığında gerçekleşen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat ve partililer katıldı. Törende konuşan ve İsveç'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren eylemleri ve Kuran yakılmasını tepki gösteren Dağ, " Türkiye'yi değil dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı üzen, rencide eden ve aynı zamanda da duygularını farklı noktalarda düşünmeye sevk eden bir hadise ortaya konuldu. Bunlar hepsine tepkilerimiz ortaya koyduk. Bugün de Türkiye'deki bütün camilerde sabah namazında hem Kuran hem dua okuma çalışması yapıldı. Yine PKK terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını yere serip üzerinden geçmek suretiyle bir eylem yapmışlar. Siz ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin gönlüne girmiştir, gönlünden çıkmayacaktır." İfadelerini kullandı.

"Altılı Masa'nın adayını herhalde seçim günü pusulada göreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Altılı Masa'nın adayını herhalde seçim günü pusulada göreceğiz. Adayları olmadı gibi kavga var. Burada bir güç savaşı var. Artık güç savaşı meydan muharebesi var. Daha iktidar olmadınız, iktidar olma ihtimaliniz yok, bakanlık paylaşıyorsunuz. Kendinize genel müdür, bakan yardımcısı atıyorsunuz. Bu millet Ülke bunlara emanet edilmez. Seçime 4 ay kaldı, bu süre zarfında sahada kapı kapı dolaşarak 2023'te de aynı neticeyi almak durumundayız. Bu seçim sadece AK Partini bir seçimi değil. Cumhur ittifakını seçimi de değil. Kritik bir eşikteyiz" dedi.

"Yerli ve milli doğalgaz Mart'ta geliyor"

Konuşmasında müjdeler veren Hamza Dağ, "Terörle mücadele sonrasında Suriye'de istikrar ortamı doğmuşsa, bu operasyonların etkisi ile oldu. Cudi'de roket sesleri yerine raket sesleri duyuluyorsa, uluslararası sporcular geliyorsa bu terörle mücadelenin başarısıdır. Televizyonlarda Gabar terörle anıldı. Şimdi müjdeler geldi. Gabar'dan petrol müjdesi geliyor. Yerli ve milli doğalgaz Mart'ta geliyor. Enerji meselesini çözüme kavuşturuyoruz. Hem doğalgaz ve petrol ile 2023 sonrası farklı bir süreç yaşayacağız" diye konuştu.

"4 yılda tarih rekor kırdık"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, " 4 yılda tarihi bir rekor kırdık. 237 bin üye kaydı gerçekleştirdik. İzmir'de, son bir yılda ise 92 bin 600 üye kaydı gerçekleştirirken, 92 bin 640 üye kaydettik. Çalışmalarımızda istikrarı çok önemsiyoruz. 530 bin üyeyi 4 yılda en az 2 defa yüz yüze ziyaret ettik. Çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Seçime 4 ay kaldı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı bu seçimde yine cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Türkiye'de rekor oy alacağız ama önce Bayraklı'da sonra İzmir'de birinci yapacağız" şeklinde konuştu.

Törende AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın ve AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat'ında konuşmalarının ardından AK Parti'ye katılan 30 kişiye parti rozetleri takıldı.